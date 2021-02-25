В ООН сообщили о подписании соглашения между ЮНИСЕФ и AstraZeneca на 170 млн вакцин

ООН, 25 февраля. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и британско-шведская компания AstraZeneca подписали соглашение о поставках порядка 170 млн доз вакцин от коронавируса для международного механизма COVAX. Об этом в четверг на брифинге сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"ЮНИСЕФ подписала долгосрочное соглашение с AstraZeneca на поставки вакцин для COVAX. ЮНИСЕФ и его партнеры теперь получат доступ к 170 млн дозам вакцин для 85 стран", - сказал Дюжаррик. Пресс-секретарь генсека ООН также отметил, что это уже третье подобное соглашение, предыдущие два были подписаны с компанией Pfizer и Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII).

Программа COVAX призвана поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от коронавируса нового типа. Согласно ее условиям, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая к ним доступ развивающихся государств. Программа позволит 92 странам мира получить вакцину на льготных условиях.