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Пандемия COVID-19

Меркель: в некоторых случаях внутри ЕС из-за пандемии приходится вводить погранконтроль

Ранее власти Германии объявили, что вводят запрет на въезд из Чехии и австрийской федеральной земли Тироль

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Власти ФРГ считают необходимым вводить некоторые ограничения на своих границах в случае, если в соседних странах или регионах стремительно распространяется коронавирус. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.

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"Я, говоря о Германии, объяснила, что в определенных случаях мы вынуждены вводить отдельные ограничения [на границах], если речь идет о зонах повышенного риска или о распространении мутаций [коронавируса]", - сказала она. "Но мы делаем все для того, чтобы границы оставались открытыми для свободного перемещения товаров и лиц, которые постоянно ездят на работу и с работы", - добавила глава правительства ФРГ. Однако, по ее мнению, нужны дополнительные инструменты для недопущения распространения коронавируса, в частности экспресс-тесты.

11 февраля власти Германии объявили, что вводят запрет на въезд из Чехии и австрийской федеральной земли Тироль. Позже германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил сообщение с Чехией и Тиролем в связи с распространением там новых штаммов коронавируса. До этого ФРГ ограничила въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР из-за новых мутаций коронавируса.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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