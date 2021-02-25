Макрон заявил, что ЕС должен координировать работу по выдаче сертификатов о вакцинации

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Процедура выдачи сертификатов о вакцинации должна координироваться на общеевропейском уровне и пока еще требует дополнительных обсуждений. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита Совета ЕС.

"Вопрос сертификатов о вакцинации требует тесного сотрудничества. Нужно избегать того, чтобы каждая страна разрабатывала свою собственную систему, и следует утвердить общий процесс сертификации", - заявил он.

Французский лидер отметил, что подобный документ мог бы упростить движение между государствами, в том числе внутри ЕС. "В то же время еще не все жители получили доступ к вакцине, которая распространяется на добровольной основе и с ограничением по возрасту. Этот же документ открыл бы особые права для тех, кто уже вакцинировался. Поэтому существуют юридические и этические моменты, над которыми нам еще следует поработать", - заключил он.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц предложил ввести в Европе "зеленый паспорт" для лиц, привитых от нового коронавируса, переболевших коронавирусной инфекцией или сдавших актуальный отрицательный тест. Он добавил, что если это предложение не будет поддержано на уровне ЕС, то Австрия реализует этот механизм на своей территории и предложит соседним странам принять в нем участие. 10 февраля в интервью греческому телеканалу Skai премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ждет туристов из Израиля, США, России и других стран, рассчитывает на открытие сезона с апреля и считает, что туризму поможет сертификат о вакцинации от коронавируса. 3 февраля Министерство финансов Дании объявило о введении в стране цифровых свидетельств вакцинации против COVID-19.