Байден заявил, что программа вакцинации в США идет с существенным опережением сроков

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Программа вакцинации американцев проходит с опережением графика на несколько недель. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден в Белом доме.

"Моя цель - обеспечить [введение] 100 млн доз вакцин от коронавируса [американцам] <...> в первые 100 дней моего президентства. <...> Сегодня мы уже на половине пути. 50 млн [введенных] доз [вакцины] всего за 37 дней с тех пор, как я стал президентом", - сказал глава государства.

"Это опережение сроков на несколько недель, даже с учетом задержек, с которыми мы столкнулись во время недавних снежных бурь, нанесших серьезнейший ущерб миллионам городов Среднего Запада, а также на юге", - отметил глава государства, который ранее отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям штатов Техас и Оклахома из-за последствий "крупного стихийного бедствия" - сильной снежной бури. "За последние пять недель в США было проведено больше прививок от COVID, чем где-либо еще в мире", - утверждал Байден.

"Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы победим эту пандемию. <...> Мы движемся в правильном направлении, несмотря на хаос, унаследованный от предыдущей администрации", - добавил глава Белого дома. Американские власти, продолжил он, "повысили темпы распространения вакцины в штатах на 70%".

По словам президента, в течение недели, предшествовавшей его инаугурации, которая прошла 20 января, было "введено всего шесть миллионов доз" вакцины. "На этой неделе 12 млн [введенных доз] <...> в два раза больше", - отметил Байден.

Американский лидер назвал "крайне многообещающей идею" появления в США третьей вакцины от коронавируса, которую разработала компания Johnson & Johnson.

Борьба с инфекцией

При этом президент подчеркнул, что стране "предстоит еще долгий путь" в рамках борьбы с распространением инфекции. "Сейчас не время ослаблять бдительность. Сейчас не время расслабляться", - добавил глава вашингтонской администрации. "Чаще всего меня спрашивают: "Когда все вернется в норму?" Мой ответ всегда честный и прямой: "Я не могу назвать вам сроки. Я могу только пообещать, что мы будем работать изо всех сил, чтобы этот день наступил как можно скорее", - указал Байден.

По его словам, чем больше людей будут делать прививки, тем "больше появится уверенности в себе у тех, кто не решается их делать". Глава Белого дома подчеркнул, что запускает "масштабную кампанию" по информированию американцев о вакцинах против коронавируса. Ранее представители вашингтонской администрации заявляли, что видят в дезинформации в соцсетях причину проведения митингов против вакцинации в стране. Так, в конце января один из крупнейших в США пунктов вакцинации от нового коронавируса в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) на время прекратил принимать граждан из-за демонстрации, участники которой выступали против прививок от инфекции. Информация о протесте была размещена в Facebook, и американские власти не хотят допустить новых аналогичных митингов.

После того, как Байден закончил свою речь, во время которой два раза призвал продолжать носить защитные маски, он подошел к директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Затем, несколько смущенно, произнес: "Забыл свою маску". Он вернулся к трибуне за своей защитной маской.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 28,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 507,4 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.