Курц сообщил о широкой поддержке в ЕС предложения Австрии о "зеленом паспорте"

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Австрийское предложение о введении в ЕС "зеленого паспорта", облегчающего передвижение для лиц, привитых от коронавируса, переболевших коронавирусной инфекцией или сдавших новый тест, получило на виртуальном европейском саммите широкую поддержку. Его нужно реализовать весной в Европе или на национальном уровне. Об этом сообщил в четверг канцлер Австрии Себастьян Курц, заявление которого распространило Австрийское агентство печати .

По словам Курца, "идея "зеленого паспорта" получила широкий европейский фронт поддержки". В частности, Австрию поддержали Болгария, Греция, Италия, Испания, Латвия, Португалия, Словакия, Хорватия. "Я исхожу из того, что этот проект нужно в любом случае будет реализовать весной, если не во всей Европе, то на национальном уровне с соответствующими соглашениями с другими странами, которые сделали подобное", - отметил Курц.

Курц предлагает, что "зеленый паспорт" в Евросоюзе может быть реализован в форме приложения у каждого на смартфоне. "Или вы сделали прививку, или переболели коронавирусом и у вас иммунитет, или постоянно сдаете новый тест, чтобы жить без ограничений. Теперь дело касается быстрой реализации "зеленого паспорта", - объяснил он.

Канцлер Австрии накануне виртуальной видеоконференции глав государств и правительств ЕС объявлял, что Вена предлагает ввести в Европе "зеленый паспорт" для облегчения передвижения для каждого, кто или привился, или был заражен коронавирусом и обладает иммунитетом, или же сдал новый отрицательный тест. Документ должен также позволить свободно посещать культурные мероприятия, рестораны или останавливаться в отелях.