Премьер Чехии призвал ограничить передвижение жителей границами районов их проживания

ПРАГА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии из-за ухудшающейся в стране эпидемиологической ситуации намерено с 1 марта ограничить на три недели передвижение жителей республики границами районов их проживания. Об этом заявил журналистам в четверг вечером премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В республике 76 районов, Прага не входит в их число, является отдельным административно-территориальным образованием.

"Необходимо на три [предстоящие] недели максимально ограничить передвижение жителей [Чехии]. Исключения должны быть сделаны только для поездок на работу, а также с целью оказания помощи ближайшим родственникам, - отметил он. - В пятницу утром у меня состоятся переговоры с лидерами оппозиции, которых попрошу поддержать просьбу правительства продлить режим чрезвычайной ситуации [в Чехии, который завершается 28 февраля, до 31 марта], о чем нижняя палата парламента должна завтра голосовать. Мы нуждаемся в режиме ЧС, чтобы максимально ограничить передвижение жителей - основного фактора усиления эпидемии [коронавируса]".

В Чехии, на территории которой быстро распространяются британский и южноафриканский штаммы коронавируса, увеличивается число заразившихся, растет смертность от COVID-19. Оппозиция, без поддержки которой кабмин не сможет в нижней палате парламента утвердить продление режима ЧС, хорошо это понимает. Бабиш рассчитывает, что депутаты от оппозиционных партий будут голосовать "за". После принятия положительного решения правительство объявит об ужесточении социальных ограничений.

Худшая эпидемическая ситуация в Европе

"Мы должны на три недели ограничить социальные контакты. У нас сложилась наихудшая эпидемиологическая ситуация среди стран Европы", - подчеркнул Бабиш.

Правительство также планирует закрыть детские сады и перевести на дистанционное обучение учеников первых и вторых классов начальных школ, которые пока могут посещать классы. Власти на три недели ограничат и число магазинов, которые на это время останутся открытыми в стране. Там будут продаваться только товары первой необходимости.

Между тем власти не предполагают останавливать производственный процесс на промышленных предприятиях, как это было весной прошлого года во время первой волны эпидемии коронавируса. Другие подробности премьер не сообщил.

"Мы хотим ознакомить с ними [новыми ограничениями] общественность после [внеочередного] заседания правительства, которое состоится после завершения голосования в нижней палате по вопросу продления режима ЧС", - сказал Бабиш.

Ситуация с коронавирусом

В Чехии с населением в 10,46 млн за время эпидемии общее число заразившихся коронавирусом составило 1 198 168. От заболевания, вызываемого вирусом, умерли 19 835 жителей.

С 5 октября в Чехии восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года. В республике сохраняются жесткие социальные ограничения, включая запрет на выход из дома ночью без срочной необходимости. С 12 февраля правительство запретило въезд и выезд из районов городов Хеб и Соколов (Западная Чехия), а также Трутнов (Восточная Чехия), на территории которых наиболее быстро распространяется коронавирус. На нарушителей мер санитарно-эпидемиологической безопасности накладываются штрафы.

С 30 января въезд иностранцев на чешскую территорию разрешен только в случаях крайней необходимости.