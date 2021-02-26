Минюст рекомендовал регионам России использовать опыт Приморья по обеспечению жильем сирот

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра юстиции РФ Али Алханов высоко оценил опыт Приморья по обеспечению жильем детей-сирот и рекомендовал распространить его на другие регионы. Об этом сообщила пресс-служба правительства края в пятницу.

"Заместитель министра юстиции Российской Федерации Али Алханов назвал опыт Приморского края по обеспечению квартирами сирот достойным уважения и рекомендовал взять его на вооружение другим регионам. Он поручил региональным органам юстиции изучить опыт края", - сообщила пресс-служба по итогам заседания коллегии управления Минюста России по Приморскому краю.

По существовавшему до 2018 года принципу наделения сирот жильем обеспечить эту категорию граждан квартирами в регионе смогли бы только в течение 70 лет. Поэтому право проводить торги по поиску квартир было передано муниципалитетам от краевого департамента имущества. Это позволило более тонко подходить к вопросу подбора жилья на местах. Также были введены сертификаты, с помощью которых молодой человек может сам выбрать квартиру. Так в 2018 году удалось обеспечить жильем 318 детей-сирот, а в 2019 - уже 832 человека.

"В 2020 году на эти цели было направлено более 1,5 млрд рублей, жилье предоставлено более 1 тыс. сирот. На этот год объем финансирования сохранен, с начала этого года уже 34 приморца получили свои квартиры", - приводятся в сообщении слова губернатора Олега Кожемяко. Основная доля средств - это деньги краевого бюджета, для более эффективного решения вопроса необходимо увеличение именно федерального финансирования, отметил губернатор.

"Вы делаете важную, благородную работу, эффективно решая проблемы детей-сирот, одной из самых уязвимых категорий наших граждан. За это огромное спасибо! За год более тысячи человек с жильем - отличное тому подтверждение. При этом ваши подходы, механизмы реализации этого направления заслуживают внимания руководителей всех регионов", - процитировала пресс-служба слова Алханова.