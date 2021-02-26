Бразилия приобрела неодобренную регулятором индийскую вакцину от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на закупку 20 млн доз индийской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа Covaxin, несмотря на отсутствие разрешения регулятора на ее использование. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Первая [партия в размере] 8 млн доз препарата должна прибыть уже в марте двумя поставками по 4 млн доз, которые будут реализованы в течение 20 - 30 дней с момента подписания контракта", - говорится в публикации на сайте минздрава страны. Еще 8 млн доз ожидают из Индии в апреле, в мае власти республики рассчитывают получить оставшиеся 4 млн доз. Как уточняется, сумма контракта составляет чуть более 1,6 млрд реалов (около $291 млн).

На прошлой неделе Минздрав опубликовал два постановления о покупке без проведения тендерных процедур двух вакцин от коронавируса: индийской Covaxin и российской "Спутник V". Ни один из этих препаратов до сих пор не прошел процедуру регистрации в Национальном агентстве по санитарному надзору (Anvisa), без чего их использование в рамках национальной программы иммунизации невозможно.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. На данный момент для иммунизации населения используются препараты китайской компании Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca. Кроме того, 23 февраля Anvisa одобрила для всеобщего применения вакцину американской Pfizer, которой, однако, пока нет в стране. По состоянию на вечер 25 февраля первую дозу вакцины получили свыше 6,33 млн бразильцев (почти 3% населения), обе дозы - 1,75 млн человек (0,83% населения).