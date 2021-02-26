В Гонконге началась программа вакцинации населения от коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 февраля. /ТАСС/. Программа массовой вакцинации населения от вызываемого коронавирусом заболевания началась в пятницу в Гонконге. На первом этапе бесплатно и добровольно получить прививку смогут пенсионеры, медицинские работники, сотрудники транспортных, иммиграционных и прочих служб.

По сообщению газеты South China Morning Post, запущенной со вторника системой онлайн-бронирования для вакцинации уже воспользовались 70 тыс. человек, образовав очередь на две недели вперед. Дальнейшее резервирование временно приостановлено.

Участникам программы пока предложен только китайский препарат CoronaVac фармацевтической компании Sinovac Biotech. Первая его партия объемом 1 млн доз поступила в этот специальный административный район КНР из Пекина 19 февраля. В минувший понедельник прививка данной вакциной была сделана вне очереди главе администрации Гонконга Кэрри Лам и членам ее кабинета. Эффективность китайского препарата, по последней информации производителя, оценивается в 62,3% после двух доз, интервал между которыми должен составлять 28 дней.

В общей сложности власти Гонконга заказали по 7,5 млн доз вакцин от компаний Sinovac Biotech, AstraZeneca и BioNTech. Начало доставки последнего препарата из Германии было намечено на этот четверг, но из-за задержки с экспортными процедурами было отложено как минимум до субботы.

В последние недели эпидемическая ситуация в Гонконге улучшилась. За минувшие сутки здесь было выявлено всего 13 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 10 927, умерли 198 пациентов. С 18 февраля в городе вновь открылись спортзалы, салоны красоты, кинотеатры и парки развлечений. Однако бары, ночные клубы, караоке-залы и бассейны пока остаются закрытыми.