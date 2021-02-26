{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ООН назвали Сальвадор первой в Центральной Америке страной, свободной от малярии

В организации отметили, что стране удалось добиться устойчивого снижения заболеваемости в течение последних 30 лет, за исключением вспышки в 1996 году

ГАВАНА, 26 февраля. /ТАСС/. Руководство Сальвадора сумело полностью ликвидировать распространение малярии на территории республики, что сделало ее первой в Центральной Америке страной, свободной от этой болезни. Об этом в четверг сообщается на сайте ООН.

"Стране удалось добиться устойчивого снижения заболеваемости в течение последних 30 лет, за исключением вспышки в 1996 году. Число случаев заражения сократилось с 9 тыс. в 1990 году до 26 в 2010 году, затем автохтонных случаев заражения зарегистрировано не было, - отмечает организация. - Таким образом, Сальвадор присоединяется к ряду других латиноамериканских стран, включая Парагвай и Аргентину, которым также удалось ликвидировать болезнь на своей территории".

Малярия - это острое инфекционное заболевание. Его возбудители - малярийные плазмодии (паразитические простейшие рода Plasmodium), которые попадают в кровь человека после укуса малярийного комара. Первые симптомы болезни - лихорадка, головная боль, рвота - появляются через 7-15 дней после заражения. Малярия встречается преимущественно в странах тропического и субтропического пояса, где проживает примерно 40% населения мира.

Теги
Сальвадор
Загрязнение воздуха в некоторых районах Пекина в девять раз превысило норму ВОЗ
Концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, достигла в некоторых районах города 230 микрограмм на куб. м
Читать полностью