Власти Южной Кореи продлили меры социального дистанцирования на две недели

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Меры социального дистанцирования, действующие в настоящее время в Республике Корея, будут продлены еще на две недели, поскольку новые очаги коронавирусной инфекции регулярно возникают в разных регионах страны. Об этом заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн в пятницу в Сеуле на заседании штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

"Правительство приняло решение о продлении срока действия мер социального дистанцирования еще на 14 дней начиная со следующей недели", - подчеркнул глава кабинета. По его словам, на территории столичного региона, включающего города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо, сохранится второй (третий по пятибалльной шкале) уровень социального дистанцирования, а в остальных регионах - уровень 1,5 (второй из пяти).

Кроме того, сохраняется запрет на собрания более четырех человек, а также ограничения на работу предприятий общественного питания.

Чон Се Гюн призвал граждан строго следовать установленным властями санитарно-эпидемиологическим правилам, выразив обеспокоенность возможностью возникновения нехватки медицинских ресурсов в случае начала новой волны пандемии. Он также отметил, что надеется на возвращение страны к нормальной жизни после завершения массовой вакцинации населения к концу текущего года.