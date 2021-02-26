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Полиция установила подозреваемого в нападении на сотрудника скорой помощи на Кубани

Инцидент произошел в Туапсе в ночь на 22 февраля

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку после нападения на сотрудников скорой помощи в городе Туапсе Краснодарского края, подозреваемого установили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По факту причинения телесных повреждений водителю скорой помощи в городе Туапсе в ночь на 22 февраля в ОМВД России по Туапсинскому району проводится проверка. Предполагаемый злоумышленник установлен. В настоящее время устанавливается степень причиненного ущерба", - сказал представитель ведомства.

По информации пресс-службы, бригада скорой помощи приехала на вызов после сообщения о том, что местной жительнице требуется помощь. Когда скорая прибыла по адресу, несколько мужчин подошли к машине, начали угрожать медикам и наносить по автомобилю удары палками, в результате чего пострадал водитель бригады скорой помощи.

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РоссияКраснодарский край
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