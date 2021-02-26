Все сервисы с сайта ПФР станут доступны на портале госуслуг до конца 2021 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Все социальные услуги и сервисы, доступные на сайте Пенсионного фонда России в личном кабинете, до конца 2021 года станут доступны на портале госуслуг, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минтруда.

"До конца 2021 года все услуги и сервисы, доступные в личном кабинете на сайте ПФР, будут переведены на портал госуслуг. Это сделает получение услуг в социальной сфере более удобным и быстрым", - привела пресс-служба слова замглавы Минтруда Алексея Скляра.

В Минтруде добавили, что уже сейчас на портале доступно получение справки о наборе социальных услуг, а также о размере пенсий и иных выплат. "Теперь эти сведения граждане могут получить, не выходя из дома", - отметили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что эти сведения пригодятся для оформления путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда на пригородном или междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также для покупки лекарств и медицинских изделий по рецептам или продуктов лечебного питания для детей инвалидов.

"Набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме за исключением категории граждан, подвергшихся воздействию радиации. Им социальные услуги устанавливаются сразу в денежном эквиваленте. По итогам 2020 года около 100 тыс. жителей страны воспользовались правом на получение набора социальных услуг", - отметили в Минтруде.

Вторая услуга позволяет получить всю информацию о выплатах, которые гражданин получает в ПФР, а также сведения о наличии удержаний, если такие имеются. Они могут понадобиться при оформлении банковского кредита или для проверки размера пенсии после ее индексации. В 2020 году с помощью личного кабинета на сайте ПФР данной услугой воспользовались более 500 тыс. раз.

Минтруд последовательно ведет работу по упрощению предоставления мер социальной поддержки гражданам. Так, все новые меры социальной поддержки, вводимые на федеральном уровне, предоставляются гражданам в максимально простом режиме: только по заявлению или проактивно, то есть даже без обращения со стороны гражданина.