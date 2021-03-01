Алименты, болезни, жестокость. За что могут лишить родительских прав

Численность детей-сирот в России сократилась за год на 6,6% и составила на начало 2021 года 406 тыс., заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она отметила, что почти 60% случаев, когда ребенок становится сиротой, связаны с лишением и ограничением родительских прав.
Отец и мать ребенка несут равную ответственность за своих детей. То есть забрать детей можно как у отца, так и у матери, несмотря на то, с кем они проживают.
Согласно Семейному кодексу РФ, всего оснований для лишения родительских прав шесть.
Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при неуплате алиментов
Согласно документу, родитель не выполняет обязательства, если не заботится о здоровье ребенка, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении.
Что касается алиментов, в кодексе пишут о "злостном уклонении от уплаты". Суд учитывает, как долго и почему родитель не оплачивает содержание ребенка.
Что можно считать злостным уклонением:
- задолженность по вине плательщика, с которым заключено нотариальное соглашение по алиментам;
- судебное постановление о взыскании алиментов;
- родитель скрывает настоящий заработок;
- родитель в розыске;
- его привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов.
Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из роддома либо иной медицинской, образовательной, социальной или аналогичной организации
В данном случае суд проверяет причины отказа и устанавливает, являются ли они уважительными:
- если родитель имеет право на место для ребенка в соответствующем учреждении на определенный срок;
- поддерживает ли родитель отношения с ребенком;
- пытался ли преодолеть обстоятельства, из-за которых пришлось не забирать ребенка домой;
- изменились ли эти обстоятельства, например, если ребенка оставили в организации для детей-сирот на время после потери семьей жилья из-за стихийного бедствия;
- если родитель одинок, потерял работу, нашел новую и готов забрать ребенка.
Злоупотребление своими родительскими правами
Под злоупотреблением понимают использование прав в ущерб интересам ребенка:
- препятствуют в получении общего образования;
- допускают бродяжничество, воровство, проституцию, азартные игры, употребление алкоголя и наркотиков;
- вовлекают в деятельность запрещенной в РФ организации (религиозной, общественной, любой другой, в отношении которой есть решение суда о ликвидации и запрете деятельности).
Жестокое обращение с детьми
Согласно законодательству, жестокое обращение с детьми — физическое или психическое насилие над ними.
Право ребенка на защиту предусмотрено Семейным кодексом РФ. Люди, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, могут сообщить об этом в орган опеки и попечительства.
Если ребенок стал жертвой преступления, нужно обратиться в полицию.
Также существует единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122.
Являются больными алкоголизмом или наркоманией
Заболевания наркоманией или хроническим алкоголизмом должны быть подтверждены медицинскими документами.
Даже если родитель признан ограниченно дееспособным, по этому основанию лишить родительских прав его можно.
Ограниченно дееспособный — человек, который из-за психического расстройства может понимать значение своих действий, но нуждается в помощи, чтобы руководить ими, а также который из-за пристрастия к алкоголю, наркотическим средствам или азартным играм ставит свою семью в тяжелое материальное положение.
Умышленное преступление