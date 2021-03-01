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Алименты, болезни, жестокость. За что могут лишить родительских прав

© Валерий Шарифулин/ТАСС
ТАСС рассказывает, в каких случаях у родителя могут забрать ребенка и что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми

Численность детей-сирот в России сократилась за год на 6,6% и составила на начало 2021 года 406 тыс., заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она отметила, что почти 60% случаев, когда ребенок становится сиротой, связаны с лишением и ограничением родительских прав.

Отец и мать ребенка несут равную ответственность за своих детей. То есть забрать детей можно как у отца, так и у матери, несмотря на то, с кем они проживают.

Согласно Семейному кодексу РФ, всего оснований для лишения родительских прав шесть. 

Уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при неуплате алиментов

1

Согласно документу, родитель не выполняет обязательства, если не заботится о здоровье ребенка, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении.

Что касается алиментов, в кодексе пишут о "злостном уклонении от уплаты". Суд учитывает, как долго и почему родитель не оплачивает содержание ребенка. 

Что можно считать злостным уклонением: 

  • задолженность по вине плательщика, с которым заключено нотариальное соглашение по алиментам;
  • судебное постановление о взыскании алиментов;
  • родитель скрывает настоящий заработок;
  • родитель в розыске;
  • его привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов. 
 

Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из роддома либо иной медицинской, образовательной, социальной или аналогичной организации

2

В данном случае суд проверяет причины отказа и устанавливает, являются ли они уважительными:

  • если родитель имеет право на место для ребенка в соответствующем учреждении на определенный срок;
  • поддерживает ли родитель отношения с ребенком;
  • пытался ли преодолеть обстоятельства, из-за которых пришлось не забирать ребенка домой;
  • изменились ли эти обстоятельства, например, если ребенка оставили в организации для детей-сирот на время после потери семьей жилья из-за стихийного бедствия;
  • если родитель одинок, потерял работу, нашел новую и готов забрать ребенка. 

Злоупотребление своими родительскими правами

3

Под злоупотреблением понимают использование прав в ущерб интересам ребенка:

  • препятствуют в получении общего образования;
  • допускают бродяжничество, воровство, проституцию, азартные игры, употребление алкоголя и наркотиков;
  • вовлекают в деятельность запрещенной в РФ организации (религиозной, общественной, любой другой, в отношении которой есть решение суда о ликвидации и запрете деятельности).

Жестокое обращение с детьми

4

Согласно законодательству, жестокое обращение с детьми — физическое или психическое насилие над ними.

Право ребенка на защиту предусмотрено Семейным кодексом РФ. Люди, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, могут сообщить об этом в орган опеки и попечительства. 

Если ребенок стал жертвой преступления, нужно обратиться в полицию.

Также существует единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122.

Являются больными алкоголизмом или наркоманией

5

Заболевания наркоманией или хроническим алкоголизмом должны быть подтверждены медицинскими документами.

Даже если родитель признан ограниченно дееспособным, по этому основанию лишить родительских прав его можно.

Ограниченно дееспособный — человек, который из-за психического расстройства может понимать значение своих действий, но нуждается в помощи, чтобы руководить ими, а также который из-за пристрастия к алкоголю, наркотическим средствам или азартным играм ставит свою семью в тяжелое материальное положение.

Умышленное преступление

6
Лишить родительских прав можно, если родитель совершил умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. Факт совершения указанного преступления должен быть подтвержден вступившим в законную силу обвинительным приговором суда либо постановлением суда или постановлением органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию.

 

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