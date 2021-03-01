Алименты, болезни, жестокость. За что могут лишить родительских прав

Численность детей-сирот в России сократилась за год на 6,6% и составила на начало 2021 года 406 тыс., заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также она отметила, что почти 60% случаев, когда ребенок становится сиротой, связаны с лишением и ограничением родительских прав.

Отец и мать ребенка несут равную ответственность за своих детей. То есть забрать детей можно как у отца, так и у матери, несмотря на то, с кем они проживают.

Согласно Семейному кодексу РФ, всего оснований для лишения родительских прав шесть.