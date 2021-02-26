Эксперт: новые медико-экономические стандарты в РФ могут затруднить доступ к препаратам

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Новые медико-экономические стандарты, которые формируются в настоящее время, могут затруднить в РФ доступ пациентов к эффективным препаратам, заявила в пятницу генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Галина Новичкова.

Медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи определяют ее профилактические и клинические аспекты, а также экономические показатели, необходимые для определения стоимости услуг и проведения других экономических расчетов.

"Сейчас формируются медико-экономические стандарты, до этого мы работали по квотам, где было прописано: химиотерапию проводить, и не было регламентировано подробно, какой препарат нужно назначать. Так вот, в этих стандартах медико-экономических будет прописано все - что можно и что нельзя. И когда мы посмотрели эти стандарты предложенные, <...> мы поняли, что <...> вообще не сможем детей лечить", - заявила она на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования комфортной среды для их жизни и развития в Госдуме.

Она добавила, что в настоящее время не уточнено, какие будут источники финансирования для этих препаратов. Новичкова отметила, что в медико-экономические стандарты можно включить препараты с уже доказанной эффективностью, а все новые и инновационные препараты можно было бы назначать как офф-лейбл, то есть назначать их пациентам по показаниям, не указанным в инструкции по их применению.

"У нас внутри проект приказа есть, и не представляет большого труда, на мой взгляд, внести изменения в 37-ю статью 323 закона ["Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"] в пункт 14, который гласит о том, что стандарты пишутся на основе клинических рекомендаций, но там есть несколько слов "в соответствии с инструкцией". Если эти слова убрать, то открывается полная возможность включать в стандарты и препараты офф-лейбл, те, которые в клинических рекомендациях", - прокомментировала в свою очередь директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

Она добавила, что незарегистрированные препараты или офф-лейбл в значительной части не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). "У нас есть документ из Федерального фонда обязательного медицинского страхования о том, что прежде, чем вносить такие изменения, мы должны представить источник финансирования", - добавила она.