Минздрав: препараты по программе высокозатратных нозологий закупаются в полном объеме

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Все препараты, включенные в программу высокозатратных нозологий, будут закуплены в полном объеме, проблем с финансированием программы нет, сообщил ТАСС в пятницу помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные торгов сообщила, что Минздрав сократил заказы на четыре препарата для лечения гемофилии типа А - самой распространенной формы заболевания. Министерство объявило тендеры лишь на половину от затребованного регионами объема этих лекарств. Пациентские организации полагают, что сокращение госзакупок может привести к драматическим последствиям, отмечают в газете.

"У наших пациентов нет повода для беспокойства - препараты, включенные в программу обеспечения высокозатратных нозологий, будут закуплены в полном объеме. Для лекарственного обеспечения пациентов в рамках федеральных программ в прошлом году был создан Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. В настоящее время там завершаются организационные мероприятия, центр уже начал производить закупки, выступая государственным заказчиком лекарственных препаратов. Но, чтобы точно не допустить сбоев в лекарственном обеспечении граждан в переходный период, министр здравоохранения Михаил Мурашко дал указание произвести закупки от имени Минздрава для обеспечения части годовой потребности уже сейчас", - сказал он.

Кузнецов пояснил, что остаток годовых объемов будет обеспечивать уже Федеральный центр лекарственного обеспечения. "Все пациенты, получающие лекарства в рамках программы высокозатратных нозологий, получат их в полном объеме. Проблем с финансированием программы нет - необходимые средства заложены в федеральном бюджете", - заключил Кузнецов.

Ранее Мурашко сообщил, что в России более 250 тыс. пациентов с редкими заболеваниями обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами в рамках программы высокозатратных нозологий.

Федеральный бюджет финансирует покупку лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу высокозатратных нозологий. В такой список входят 14 заболеваний: гемофилия, рассеянный склероз, болезнь Гоше, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, злокачественные новообразования кроветворной, лимфоидной и родственных им тканей, а также гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз трех типов (I, II и VI), апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов (II, VII, X) Стюарта-Прауэра. Средства еще по 17 заболеваниям выделяются из региональных бюджетов.