{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростове-на-Дону умер детский хирург Геннадий Чепурной

Он умер в госпитале для больных COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук Геннадий Чепурной умер в госпитале для больных COVID-19 городской больницы № 20 Ростова-на-Дону, где проходил лечение. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Чепурной умер в ковидном госпитале городской больницы № 20", - сказал представитель регионального правительства.

Профессору был 81 год. На протяжении многих лет он возглавлял кафедру детской хирургии и ортопедии Ростовского государственного медицинского университета, сообщается на сайте вуза. Ученый стоял у истоков создания службы хирургии новорожденных, детского урологического отделения, отделения ожоговой травмы, детского ортопедо-травматологического отделения университета.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 113 млн человек, свыше 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 223 186 случаев заражения, выздоровели 3 783 386 человек, умерли 85 304. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРостовская область
Троцкий рвался в бой, Сталин медлил: восстание в Кронштадте озадачило большевиков
На то, чтобы справиться с последним всплеском Гражданской войны, у победителей в ней оставались считаные недели: пока не растает лед Финского залива
Читать полностью