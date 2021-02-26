В Ростове-на-Дону умер детский хирург Геннадий Чепурной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук Геннадий Чепурной умер в госпитале для больных COVID-19 городской больницы № 20 Ростова-на-Дону, где проходил лечение. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"Чепурной умер в ковидном госпитале городской больницы № 20", - сказал представитель регионального правительства.

Профессору был 81 год. На протяжении многих лет он возглавлял кафедру детской хирургии и ортопедии Ростовского государственного медицинского университета, сообщается на сайте вуза. Ученый стоял у истоков создания службы хирургии новорожденных, детского урологического отделения, отделения ожоговой травмы, детского ортопедо-травматологического отделения университета.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 113 млн человек, свыше 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 223 186 случаев заражения, выздоровели 3 783 386 человек, умерли 85 304. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.