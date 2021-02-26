Собянин наградил глав НКО и волонтеров Москвы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в канун Всемирного дня некоммерческих организаций (НКО) вручил благодарности лидерам и сотрудникам ряда крупнейших московских НКО, занимающихся социальной и благотворительной деятельностью, за вклад в развитие институтов гражданского общества в Москве и активную общественную работу. Среди награжденных - сотрудники Ресурсного центра "Мосволонтер" и Московского дома общественных организаций.

"Хочу поздравить вас с наступающим Всемирным днем некоммерческих организаций. Праздник молодой и, в общем-то, особо не звучал в предыдущие годы, но с каждым годом мы видим, как набирает обороты движение некоммерческих организаций, как больше становится неравнодушных людей, которые стремятся участвовать в жизни города и помогать друг другу. По разным оценкам, сегодня уже около полумиллиона москвичей ежегодно принимают участие в тех или иных мероприятиях, - это здорово. Думаю, эта цифра будет расти", - сказал мэр на церемонии награждения.

Он добавил, что город, со своей стороны, насколько это возможно, помогает некоммерческим организациям, выделяя гранты, помещения, заключая сотрудничество в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальная защита, оказывает помощь людям в сложных жизненных ситуациях. "Думаю, что это взаимодействие будет с каждым годом все более плодотворным и широким. Думаю, вы это тоже поддержите", - обратился Собянин к награждаемым.

Он отметил, что 2020 год стал испытанием для всех и городские службы работали на пределе. Тысячи волонтеров оказывали помощь жителям столицы, которые находились в самоизоляции во время пандемии коронавируса. По словам мэра, волонтеры также находились в зоне высокого риска, их участие стало незаменимым, стало проверкой общества на зрелость и способность сострадать. "Понятно, что мы бы сами, наверное, справились, но участие огромного количества горожан, некоммерческих организаций, волонтеров в этот сложный период было просто, на мой взгляд, необходимо", - сказал он.

Поддержка волонтеров и НКО

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в столице зарегистрировано 30,4 тыс. негосударственных некоммерческих организаций, из них 6,5 тыс. - социально ориентированные НКО. Наиболее популярными направлениями работы социально ориентированных НКО являются: образование, здравоохранение, культура, экология, физическая культура и спорт, патриотическое воспитание, помощь социально незащищенным слоям населения.

"Правительство Москвы оказывает большую поддержку некоммерческому сектору, которую получают около 3 тыс. организаций. Общая сумма ежегодной поддержки составляет более 10 млрд рублей. Город передал социально ориентированным НКО помещения общей площадью 239 тыс. кв. м. На базе Московского дома общественных организаций создана сеть 11 коворкинг-центров, расположенных во всех округах столицы", - уточнили в пресс-службе.

В ней добавили, что ежегодно проходит конкурс грантов мэра Москвы, в рамках которого социально ориентированные некоммерческие организации Москвы получают бюджетные средства на реализацию социально значимых проектов на общую сумму 400 млн рублей. С 2019 года проходит отраслевой конкурс грантов "Москва - добрый город" для НКО, реализующих проекты в социальной сфере.

Всемирный день НКО провозгласили 12 государств Балтийского моря в 2010 году на форуме неправительственных организаций в Вильнюсе. Праздник официально отмечается на международном уровне с 2014 года. С 25 по 27 февраля в рамках празднования Всемирного дня НКО в российской столице проходят Дни московских НКО. В числе мероприятий - мастер-классы от НКО, единый день консультаций для НКО, международный "НКО Лаб", онлайн-конференция, интерактивная программа в рамках дня открытых дверей в сети коворкинг-центров НКО.