Синоптики предупредили о возвращении заморозков на юг России

МАЙКОП, 26 февраля. /ТАСС/. Потепление, пришедшее в пятницу на юг России, будет краткосрочным и в воскресенье вновь сменится заморозками с мокрым снегом, что создаст сложности из-за гололедицы на дорогах регионов, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Погода будет изменчивой. Если сегодня преобладают в основном антициклоны, без существенных осадков, и тепло, то уже в воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт, температура практически везде понизится, ожидаются дожди с мокрым снегом. На дорогах из-за ночных заморозков ситуация осложнится гололедицей. Морозы будут держаться в северных регионах юга России - Ростовской и Волгоградской областях", - сказал он.

Изменчивая погода на всей европейской территории России связана с влиянием атлантических циклонов, которые идут на юг страны из западной Европы. Так называемый западно-восточный перенос в атмосфере будет преобладать в ЮФО и СКФО всю ближайшую неделю.

В Волгограде в субботу прогнозируют 1-3 градуса тепла. В ночь с субботы на воскресенье пройдет дождь с мокрым снегом, и в воскресенье столбики термометров опустятся до минус 2-4 градусов. Такая погода сохранится в Волгоградской области на следующей неделе. В Ростове-на-Дону мокрый снег будет идти все выходные дни. В субботу в дневные часы ожидается до 3 градусов тепла, в воскресенье - до 1 градуса тепла, по ночам заморозки.

В Краснодаре в субботу - до 10 градусов тепла, в ночь на воскресенье похолодает до нуля градусов. Днем в воскресенье воздух прогреется только до 5 градусов тепла, пойдет дождь с мокрым снегом. В Сочи стабильно тепло и дождливо, днем на курорте - в пределах 8-10 градусов. Гости Красной поляны продолжат наслаждаться зимней погодой, в горах будет идти снег.

Небольшие заморозки в воскресенье прогнозируют в Ялте, а в субботу на курорте будет до 11 градусов тепла. Во Владикавказе в субботу воздух прогреется до 9 градусов тепла, в воскресенье температура опустится до плюс 4 градусов, мокрый снег в республиканском центре Северной Осетии - Алании пойдет в ночь на понедельник.