Бурматов выступает за введение запрета на продажу животных в зоомагазинах и на рынках

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") считает необходимым запретить продажу животных в зоомагазинах, а также работу так называемых птичьих рынков. Об этом он заявил в пятницу в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

"Если вопрос касается запрета на продажу животных через зоомагазины, я считаю, надо запрещать. И птичьи рынки надо запрещать", - подчеркнул Бурматов.

По его словам, животные, выставленные на продажу в зоомагазинах, содержатся "в безобразных условиях". "Это фактически чаще всего можно к жестокому обращению приравнять, потому что аквариумы, в которых они находятся, без нормальной вентиляции, с неотапливаемыми полами, без нормального питания. А они там иногда месяцами находятся в состоянии абсолютно неадекватном. А уж про птичьи рынки я вообще молчу. Это просто форменное безобразие", - отметил Бурматов.