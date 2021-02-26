Голландский суд признал законным введение комендантского часа в стране

ГААГА, 26 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Гааги постановил, что комендантский час был введен на законных основаниях, гласит решение, опубликованное в пятницу на сайте инстанции.

Неделю назад окружной суд Гааги заявил, что комендантский час должен быть отменен. В качестве основания для этого назывался тот факт, что при принятии решения правительство неправильно применило специальный закон, позволяющий вводить меры для борьбы с коронавирусом без формального одобрения со стороны парламента в особых обстоятельствах. В качестве примера при этом приводился прорыв дамбы: меры для ликвидации последствий подобной чрезвычайной ситуации должны приниматься немедленно. В случае же с комендантским часом, по мнению судей, таких особых обстоятельств не было, и поэтому решение должно было быть официально одобрено главным законодательным органом страны.

По мнению апелляционного суда, такие особые обстоятельства, оправдывающие срочное введение комендантского часа, существовали. "Пандемия коронавируса является достаточным основанием", - отмечается в документе.

Более того, само решение теперь не имеет значения, поскольку за неделю правительство инициировало принятие нового закона, основывающего введение комендантского часа, который уже одобрен парламентом и вступил в силу.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек. Свыше 15,4 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, а с 23 января вступил в силу комендантский час.

В рамках послаблений с 8 февраля в стране возобновилась работа детских садов и начальных школ. С начала марта возобновят работу средние школы, откроются парикмахерские и салоны красоты. Вместе с тем власти считают необходимым подходить к отмене мер очень осторожно, чтобы предотвратить распространение более заразного британского штамма. Эти опасения имеют под собой основания: в последнюю неделю в стране вновь зафиксирован рост числа ежедневно выявляемых случаев заражения.