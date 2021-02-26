Минюст определил значение коррупционного правонарушения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минюст разработал законопроект, вводящий определение коррупционному правонарушению. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Коррупционное правонарушение - противоправное деяние (действие или бездействие), предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи (статьи 1 федерального закона "О противодействии коррупции" - прим. ТАСС), и (или) выразившееся в несоблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных настоящим федеральным законом и другими федеральными законами, регулирующими правоотношения в сфере противодействия коррупции, за которое законодательством РФ установлена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность", - говорится в проекте.

В пояснительной записке отмечается, что в действующем законодательстве РФ используется понятие "коррупционное правонарушение", при этом до настоящего времени на законодательном уровне оно не определено. Кроме того, статьей 146 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что в бюджет Пенсионного фонда подлежат зачислению в том числе конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также деньги от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.

Определение коррупционного правонарушения позволит уточнить подлежащее конфискации имущество, полученное в связи с совершением коррупционных правонарушений.