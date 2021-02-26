ВОЗ подтвердила соответствие российской вакцины от гриппа мировым стандартам качества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила соответствие мировым стандартам качества вакцины против гриппа производства Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС). После получения преквалификации ВОЗ институт сможет экспортировать свою вакцину в рамках поставок международных организаций и фондов, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе НИИ.

"В феврале официальный представитель ВОЗ доктор Юте Росскопф, отвечающий за взаимодействие с лабораториями, регуляторную деятельность и безопасность, подтвердил полное соответствие гриппозной вакцины производства Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России мировым стандартам качества. Вакцина прошла все этапы проверки в рамках мероприятий по получению ею статуса преквалифицированного ВОЗ препарата. На текущий момент такой статус имеют только зарубежные производители", - говорится в сообщении.

Преквалификация - это услуга, оказываемая ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Как отметили в учреждении, СПбНИИВС планирует получить преквалификацию своей вакцины в 2021 году. "Преквалификация ВОЗ в большинстве случаев является условием доступа препарата на рынки зарубежных стран. Также она позволит предприятию из Санкт-Петербурга экспортировать свою вакцину в рамках поставок международных организаций и фондов", - пояснили в институте.

На текущий момент СПбНИИВС является единственным российским экспортером гриппозной вакцины в страны дальнего зарубежья. Совместно со своим дочерним предприятием Mechnikov (Никарагуа) предприятие произвело и поставило порядка 12 млн доз вакцины в Никарагуа, Венесуэлу, Эквадор и на Кубу.

СПбНИИВС - ведущий разработчик и производитель вакцин для профилактики гриппа в России, поставщик Минздрава РФ.