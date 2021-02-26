В Адыгее на защиту от паводков в 2020 году направили более 110 млн рублей

МАЙКОП, 26 февраля. /ТАСС/. Свыше 110 млн рублей выделили в прошлом году власти Адыгеи на обеспечение противопаводковой безопасности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В частности в пресс-службе отметили, что местным управлением по охране окружающей среды и природным ресурсам в прошлом году был проведен ряд противопаводковых мероприятий на общую сумму более 110 млн рублей. "Это строительство защитной дамбы на реке Лаба, капремонт защитной дамбы на реке Фарс, капремонт защитной дамбы на реке Псенафа, капремонт защитной дамбы на реке Белая", - сообщили в пресс-службе.

В ней отметили, что в прошлом году также проходил текущий ремонт на гидротехнических объектах и расчищено русло реки Гиага в Майкопском районе.

Для предупреждения и ликвидации последствий ЧС в регионе создан резерв материальных ресурсов на сумму 37 млн рублей. "В настоящее время межведомственной комиссией Адыгеи проводится ежегодное предпаводковое обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений и водных объектов", - отметили в пресс-службе.

По данным врио начальника ГУ МЧС России по Адыгее Станислава Илющенко, в республике сформирована группировка сил и средств в составе около 4,8 тыс. человек и более 1,3 тыс. единиц техники. "С 1 марта по 30 июня будет осуществляться ежедневный контроль за развитием паводковой обстановки, предусмотрена работа 19 оперативных групп во всех муниципальных образованиях", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, продолжается создание моделей развития паводковой обстановки в результате подъема уровней воды. Они позволят заблаговременно прогнозировать обстановку в зоне возможной ЧС и принимать решения по защите населения и территорий. "К данной работе привлечены учащиеся технопарка "Кванториум", завершить ее планируют до конца 2021 года", - отметили в пресс-службе.