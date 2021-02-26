Пробег ретроавтомобилей по городам Золотого кольца пройдет в честь 50-летия турмаршрута

ВЛАДИМИР, 26 февраля. /ТАСС/. Пробег ретроавтомобилей по городам Золотого кольца, приуроченный к 50-летию турмаршрута, пройдет в апреле. Среди организаторов мероприятия - Ассоциация малых туристических городов России и Союз городов Золотого кольца, сообщила ТАСС исполнительный директор союза Наталья Булах на площадке бизнес-форума "Ярмарка событийного туризма" во Владимире.

"В этом году исполнилось 50 лет со дня, когда первый автобус прошел по маршруту Золотого кольца. К этому событию будет приурочен автопробег, который в апреле пройдет по городам Золотого кольца. Одним из организаторов этого автопробега является Ассоциация малых туристических городов России. Мы поддерживаем эту акцию", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что автопробег будет стартовать в Покрове Владимирской области и завершится в Москве.

"Машины будут присоединяться в городах Золотого кольца. Планируется на маршруте переезд, и в каждом городе будет проводиться какое-то мероприятие в честь прибытия автокаравана. Этой акцией мы хотим привлечь внимание к Золотому кольцу", - добавила она.

Как уточнила Наталья Булах, до введения коронавирусных ограничений, турпоток на маршруте превышал 8 млн человек в год.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Первый рейс по новому туристическому маршруту состоялся 17 января 1971 года, первыми туристами стали граждане СССР из разных городов страны. В 2018 году в маршрут был включен Углич.