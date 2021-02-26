Полиция Латвии опровергла информацию об обнаружении украденной с мемориала пушки

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Пушка, украденная на этой неделе с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе, пока не обнаружена. Об этом ТАСС сообщил в пятницу начальник городского отделения полиции Роландс Берзиньш.

"Очень активно работаем, но пока не обнаружили", - сказал он.

По его словам, полиция продолжает следственные действия. В частности, был опрошен местный предприниматель, бывший председатель краевой Крустпилсской думы Гундарс Калве, который известен своими националистическими взглядами, однако у него пушка не обнаружена. Ранее в пятницу председатель городского общества поддержки ветеранов Лидия Амосова сообщила ТАСС, что полиция Латвии обнаружила у Калве украденную пушку.

Земгальское региональное управление полиции 24 февраля сообщило, что начало уголовный процесс по факту кражи пушки с Мемориала освободителям и Героям в Крустпилсском парке Екабпилса. Мемориал был сооружен в 1973-1976 годах и торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом - картой боев за город, - а также 10 гранитных пилонов в честь освободивших город воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой.