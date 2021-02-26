Собрание членов Российской академии образования пройдет в конце мая 2021 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Общее собрание членов Российской академии образования (РАО) назначено на 27-28 мая, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе академии.

"Президиум Российской академии образования назначил на 27-28 мая 2021 года проведение общего собрания членов Российской академии образования и выборы академиков и членов-корреспондентов РАО", - говорится в сообщении.

Выборы объявлены на 32 вакансии: 15 академиков и 17 членов-корреспондентов. В пресс-службе уточнили, что большинство из вакансий предназначены для молодых исследователей и распределены по шести отделениям академии: философии образования и теоретической педагогики, психологии и возрастной физиологии, общего среднего образования, профессионального образования, образования и культуры и Отделения российской словесности.

Отмечается, что для подготовки собрания президиум академии создал комиссию, которая под руководством врио президента РАО Эдуарда Галажинского до 3 марта 2021 года представит план подготовки и проведения мероприятия. В состав комиссии вошли и. о. вице-президента РАО Лариса Цветкова, и. о. вице-президента РАО Игорь Гайдамашко, заместитель президента РАО Игорь Павлов, и. о. академика-секретаря отделения российской словесности РАО Сергей Богданов, академик-секретарь отделения образования и культуры РАО Николай Гарбовский.

Также в состав вошли и. о. академика-секретаря отделения общего среднего образования Борис Карев, и. о. академика-секретаря отделения философии образования и теоретической педагогики РАО Михаил Левицкий, академик-секретарь отделения психологии и возрастной физиологии РАО Сергей Малых, и. о. академика-секретаря отделения профессионального образования Михаил Стриханов.

Общее собрание членов академии - высший орган управления РАО. Оно созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Вопросы для обсуждения в ходе мероприятия вносятся в президиум членами академии.