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Пандемия COVID-19

В Карелии продлили запрет на массовые мероприятия до 15 марта

Введенный запрет ранее действовал до 1 марта

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 февраля. /ТАСС/. Запрет на массовые мероприятия в помещениях в Карелии продлили до 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года № 127-р внесены уточнения, касающееся проведения массовых мероприятий. Запрет на проведение массовых мероприятий продлевается до 15 марта", - говорится в сообщении.

Введенный запрет ранее действовал до 1 марта. Массовые мероприятия на открытом воздухе в регионе при этом разрешены с учетом соблюдения социальной дистанции, уточнили в пресс-службе.

По данным Минздрава республики, за время пандемии в регионе выявили 40 741 случай заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 132 человека. Выздоровели 36 445 пациентов, умерли - 300.

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КарелияПандемия COVID-19
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