Обязательную самоизоляцию для жителей Курской области старше 65 лет продлили до 14 марта

КУРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области продлили обязательную самоизоляцию для жителей региона старше 65 лет до 14 марта, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Ранее на заседании областного оперштаба приняли решение о рекомендательной самоизоляции для пожилых с 1 марта, однако сегодня было решено сделать ее обязательной.

"Обязательная самоизоляция курян 65 лет и старше продлится по 14 марта включительно. Соответственно электронные больничные листы будут продлены до этой даты", - сказали в пресс-службе.

При этом продажа льготных проездных для жителей региона старше 65 лет возобновится с 1 марта.

По данным регионального оперштаба, к 26 февраля в Курской области зарегистрировано 30 454 случая новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 138 случаев. Выздоровели с начала пандемии 27 147 пациентов, умерли 448. В регионе действуют обязательный масочный режим, запрет на работу танцевальных площадок, ограничения при проведении массовых мероприятий.