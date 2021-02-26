В Ивановской области разрешили соревнования с заполняемостью трибун до 30%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ивановские власти разрешили зрителям посещать спортивные соревнования на открытых спортплощадках при условии соблюдения необходимых требований из-за пандемии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось, что массовые спортивные мероприятия в регионе были запретили с 17 марта 2020 года.

"Болельщики смогут посещать соревнования, проводимые на объектах открытого типа. При этом обязательное условие - заполняемость трибун не более 30% от проектной мощности. Отметим, что при проведении состязаний на объектах закрытого типа зрители присутствовать пока по-прежнему не смогут ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спортивные состязания можно проводить с присутствием зрителей на трибунах до 30% от их заполняемости, такое решение принято прежде всего в отношении болельщиков футбольного клуба "Текстильшик". "Важно обеспечить безопасность и команды, и болельщиков. Сейчас клуб ведет подготовку, кроме организационных мер на стадионе будет настроено разведение потоков посетителей, трибуны будут приведены в порядок. Предварительно стадион будет готов к 6 марта", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина.

С 30 января в Ивановской области открылись государственные театры и филармония, деятельность которых приостановили на протяжении 10 месяцев, накануне правительство региона разрешило работу клубных формирований в домах культуры. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы с дискотеками, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, а также аттракционы в парках культуры и отдыха.

Сейчас в Ивановской области зарегистрировали более 30,3 тыс. случаев коронавирусной инфекции, за сутки - 90, это почти вдвое меньше, чем в начале января. Выздоровели 28,2 тыс. пациентов, умерли 913. Первым компонентом вакцины привили более 39,4 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли около 20,4 тыс.