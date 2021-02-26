В Калининграде запретили жителям выходить на лед водоемов из-за потепления

КАЛИНИНГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Калининграда объявили о запрете выхода на лед городских водоемов в связи с повышением среднесуточных температур и таянием льда. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Выход на лед запрещен. <...> Лед становится пористым и непрочным. В прибрежной зоне наблюдается слом припая льда, отжим льда от берега. На льду появились трещины, обширные промоины. В ближайшие дни он стане тоньше 10 см, что является минимально допустимой толщиной для безопасного нахождения на льду. Особенно опасен лед на реке Преголя и Калининградском заливе", - говорится в сообщении пресс-службы.

В регионе наблюдается повышение среднесуточных температур, что провоцирует изменение ситуации. Предупреждение об опасности выхода на лед распространило также Главное управление МЧС в регионе. По данным ведомства, в период до 28 февраля на Калининградском заливе и в Куршском заливе ожидается подвижка льда с образованием трещин и участков чистой воды. Выход на лед в этой ситуации может быть опасным для жизни, отмечается в сообщении ведомства.

В феврале в Калининграде и области отмечались морозы, при которых среднесуточная температура опускалась до 14 минус градусов, что по данным регионального Гидрометцентра, ниже климатической нормы на 10 градусов. Лед образовался даже в прибрежных водах Балтийского моря, что, как отмечают эксперты, является не уникальным, но редким явлением. Зима 2020 - 2021 года показалась многим жителям региона особенно морозной, однако, как сообщили ТАСС синоптики, она не стала аномальной с точки зрения морозов и снегопадов.