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ТАСС стал самым цитируемым российским информагентством в январе

Согласно данным компании "Медиалогия", рейтинг цитируемости составил 13 342,97

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ТАСС лидирует среди российских информагентств по цитируемости по итогам января. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало о сходе лавины в Карачаево-Черкесии, о сходе лавины на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в Норильске, также об уходе из жизни Василия Ланового и Бориса Грачевского", - отмечено в сообщении компании.

Рейтинг цитируемости ТАСС - 13 342,97, РИА Новости - 13 025,72, замыкает тройку Интерфакс - 3 028,90.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 61 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

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