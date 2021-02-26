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ВОЗ отслеживает ситуацию с птичьим гриппом в России

По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ВОЗ готова к принятию мер в случае необходимости

ЖЕНЕВА, 26 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает ситуацию вокруг вспышки птичьего гриппа в РФ и готова к принятию мер в случае необходимости. Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

Мы получили сообщения из России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа, - отметила она. - Мы отслеживаем ситуацию и готовы к принятию мер в случае необходимости".

"Мы отслеживаем любые угрозы человечеству в постоянном режиме, эта работа не прекращается, - добавила Керкхове. - В том числе это касается и птичьего гриппа. Все мы сейчас говорим в основном о коронавирусе, но ВОЗ проводит работу и по всем другим направлениям. Другие угрозы нельзя терять из виду".

ВОЗ сообщила 20 февраля о получении уведомления из России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А(H5N8). В организации отметили, что обсуждают случившееся с властями, чтобы получить дополнительную информацию для оценки сложившейся ситуации для общественного здравоохранения. В ВОЗ при этом обратили внимание на тот факт, что у заразившихся семи работников птицефабрики в России не было симптомов и отсутствовали сообщения о дальнейшей передаче вируса от человека человеку.

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