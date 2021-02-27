Власти Якутии заложили 40 млн рублей на создание авиаотделения для защиты лесов в Арктике

ЯКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии предусмотрели в бюджете региона 40 млн рублей на создание подразделения по авиационной охране лесов на арктических территориях, сообщил в субботу первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников в ходе отчета кабмина республики.

"В этом году мы заложили 40 млн рублей в республиканском бюджете, будем создавать Батагайское авиаотделение. Это отделение будет прикрывать арктические, северные территории", - сказал Колодезников.

Ранее власти региона сообщали, что в последние годы на северных, арктических территориях происходит большинство пожаров. Так, за последние три года площадь, пройденная огнем на этих территориях, увеличилась практически в пять раз.

В декабре 2020 года глава Якутии Айсен Николаев, выступая с посланием к Государственному собранию (Ил Тумэн) республики, поручил создать подразделение по авиационной охране лесов в арктической части региона. Сообщалось, что оно будет базироваться в поселке Батагай Верхоянского района, который входит в Арктическую зону РФ.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.