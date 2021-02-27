В Башкирии установят датчики определения веса на каждый мусоровоз и полигон

УФА, 27 февраля. /ТАСС/. Датчики контроля веса будут установлены на каждый мусоровоз и полигон в Башкирии до конца года, что позволит повысить прозрачность перемещения твердых коммунальных отходов (ТКО) и случаи вывоза мусора на стихийные свалки. Проект будет реализован до конца года, сообщил ТАСС заместитель министра экологии и природопользования республики Нияз Фазылов.

"На каждый мусоровоз будет установлен датчик, который будет взвешивать транспортное средство до и после заезда на полигон или мусоросортировочный комплекс, также будет контролироваться въезд и выезд всех вторичных материальных ресурсов. Это позволит нам контролировать ТКО, которые поступают от населения до объектов захоронения. В настоящий момент мы не всегда видим, насколько прозрачно работают региональные операторы, непонятно, какие отходы везутся на полигон, и везутся ли они на полигон", - сообщил Фазылов.

Ранее на первом этапе региональной программы был установлен контроль за движением ТКО от контейнерных площадок и графиком вывоза мусора. После реализации второго этапа, который должен быть осуществлен до конца года, можно будет контролировать движение отходов и работу регоператоров. Всего в республике 34 полигона и 14 мусоросортировочных комплексов, датчики также будут на каждом из них. "После этого программное обеспечение в онлайн-режиме будет показывать, сколько мусора вывезено, отсортировано и каким образом произошло движение вторичных материальных ресурсов", - отметил собеседник агентства.

Проект будет реализован совместно с министерством цифрового развития региона, затраты на него на данный момент варьируются от 5 до 15 млн рублей. В год в Башкирии образуется 1,5 млн тонн отходов, из которых на легальные полигоны попадает порядка 1 млн тонн, добавил Фазылов.