Нацпарк в Якутии разыграет среди школьников участие в авиамониторинге белых медведей

ЯКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Национальный парк "Ленские столбы", куда входит заповедник "Медвежьи острова", запустил конкурс, главным призом которого станет участие в авиамониторинге белых медведей в 2022 году. Об этом в субботу, в Международный день полярного медведя, сообщили ТАСС в нацпарке.

"В Якутии запущен республиканский конкурс "Удивительная и неизведанная Арктика" среди школьников 7-11-х классов. С сегодняшнего дня стартует сбор заявок на участие. Победитель конкурса примет участие в авиамониторинге популяции белых медведей на территории заповедника "Медвежьи острова" в августе 2022 года за счет организаторов", - сказали в парке.

Конкурс пройдет в три этапа. Его участникам нужно подготовить научную статью о сохранении биоразнообразия Арктики, научно-исследовательский проект "Настоящее и будущее Арктики" и видеоролик о перспективах развития арктического туризма. Работы могут предоставляться одним участником или командой из двух человек.

Прием работ по первому этапу начнется в сентябре. "Итоги конкурса будут подведены 27 февраля 2022 года, в Международный день полярного медведя. Все участники получат сертификат об участии в республиканском конкурсе, а призеров и их научных руководителей наградят дипломами", - сказали в парке.

Организаторы конкурса - национальный парк "Ленские столбы", Минэкологии Якутии, Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН и отделение Русского географического общества в Якутии.

Постановление о создании заповедника "Медвежьи острова" в Нижнеколымском районе Якутии было подписано в июле 2020 года в рамках национального проекта "Экология". Заповедник охватывает дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности и архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Заповедник позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей, птиц и среду их обитания. В частности, архипелаг Медвежьи острова является одним из основных мест формирования родовых берлог белых медведей на территории Якутии.