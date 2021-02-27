Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,91

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,91, в Москве - до 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель держится ниже единицы во всех 10 регионах страны с наибольшим количеством заразившихся. В Иркутской и Нижегородской областях он остался на уровнях 0,97 и 0,96 соответственно, в Красноярском крае коэффициент понизился до 0,95, в Воронежской области и Санкт-Петербурге - напротив, вырос до 0,94.

В Ростовской области показатель составил 0,93, в Свердловской - 0,84, в Архангельской - 0,82 (это минимум с начала января), в Московской - 0,78.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.