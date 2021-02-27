В Карелии открылся первый фестиваль лыжного туризма "Нетающая лыжня"

ТАСС, 27 февраля. Более 500 участников собрал первый в Карелии фестиваль лыжного туризма "Нетающая лыжня", открывшийся в субботу в Петрозаводске. Состоялся массовый старт лыжников всех возрастов и любого уровня физической подготовки, сообщила пресс-служба правительства республики.

"Торжественная церемония открытия первого в Карелии фестиваля лыжного туризма "Нетающая лыжня" состоялась сегодня, 27 февраля, в Петрозаводске. На стартовой поляне городской лыжной трассы "Фонтаны" собралось около 500 любителей лыжных прогулок и активного образа жизни", - говорится в сообщении.

В забеге не было фиксированной дистанции и требований к возрасту и квалификации лыжников. Каждый мог выбрать любое расстояние и преодолеть его в своем темпе. Главным для участников было удовольствие от лыжной прогулки. В программу общего старта включили бег на лыжах, прохождение туристских контрольных пунктов, конкурсы для детей. Прошел розыгрыш сертификата на пару беговых лыж Fisher Speedmax 3D Skate Plus.

"Наша задача сегодня привлечь внимание к лыжному туризму, ведь лыжи это не только спорт, но и хобби. Также есть планы по развитию именно туристического направления", - отметил организатор фестиваля Сергей Мелехов.

Присоединиться к "Нетающей лыжне" можно в любом месте в Карелии. Организаторы фестиваля предложили жителям региона челлендж 550 км на лыжах . Для достижения этой цели дается целый год, для набора необходимых километров можно выбрать любую трассу. По завершении фестиваля все участники получат сертификаты и попадут в виртуальный "Зал славы". "Это наш первый массовый фестиваль лыжного туризма, но он основан на богатых традициях. Карелия известна своими олимпийскими чемпионами. С 1 марта к фестивалю подключатся школьные команды. Желаю участникам преодолеть все преграды и накопить заветные 550 км", - отметил министр образования и спорта республики Роман Голубев, которого цитирует пресс-службы.

В рамках фестиваля на 6 марта запланирован старт для профессиональных спортсменов. В нем примут участие три команды. Лыжникам предстоит преодолеть дистанцию от станции Масельгской до поселка Кимасозеро, отмечается в сообщении пресс-службы.