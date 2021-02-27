В ОНК прокомментировали сообщения о том, что Навальный будет отбывать наказание в Покрове

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова положительно охарактеризовала колонию №2 в Покрове, где, предположительно, будет отбывать наказание Алексей Навальный. Такую оценку она дала в разговоре с ТАСС в субботу.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Навальный доставлен во Владимирскую область, где будет отбывать наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров.

"Она (ИК-2 - прим. ТАСС) не впереди всех учреждений по жалобам, я там была неоднократно. В принципе, острых жалоб за последние 4-5 лет ко мне не поступало. На противоправные действия сотрудников жалоб там наименьшее количество", - сказала Романова.

Ранее в колонии №2 в Покрове отбывал наказание оппозиционер Константин Котов. По словам Романовой, последние обращения от осужденных данной колонии были от Котова. "Больше обращений не было", - добавила Романова.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Сергей Яжан рассказал ТАСС, что представители ОНК проверят условия содержания Навального, если он будет отбывать наказание в Покрове. "Если он здесь будет, мы, наверное, проедем посмотрим <...> [Как правило], условия содержания смотрим, общаемся с человеком", - сказал он.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.