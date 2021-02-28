Бывшая советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Еще одна бывшая подчиненная губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.

Шарлотта Беннет, которой сейчас 25 лет, до ноября 2020 года была советницей Куомо по вопросам здравоохранения. Она заявила журналистам издания, что с весны прошлого года подвергалась домогательствам со стороны губернатора. По словам Беннет, Куомо настойчиво расспрашивал ее о личной жизни, а также о том, как она относится к связям с мужчинами старше нее. Как утверждает экс-советница, начальник заострял внимание на том, что считает допустимыми связи с женщинами ее возраста.

По признанию Беннет, губернатор никогда не пытался прикоснуться к ней. Вместе с тем, когда они оставались наедине, Куомо якобы сетовал на то, что ему "некого обнять". "Я поняла, что губернатор хочет спать со мной, мне стало ужасно некомфортно, я испугалась", - приводит газета ее слова. Как отмечается в материале, Беннет рассказала о произошедшем руководителю аппарата сотрудников администрации губернатора. Она не стала настаивать на начале разбирательства и была переведена в другой отдел.

Куомо заявил журналистам The New York Times, что "никогда не заигрывал с Беннет и не пытался вести себя каким-либо неуместным образом". Он отметил, что считает нужным провести независимые проверки в связи с утверждениями экс-помощницы. Губернатор не стал отрицать, что задавал ей личные вопросы.

В декабре прошлого года Куомо также обвинила в домогательствах бывшая подчиненная Линдси Бойлан. По ее версии, поведение начальника вынудило ее уволиться. В администрации губернатора штата Бойлан работала в 2015-2018 годах. Куомо отрицает, что вел себя неподобающим образом.

Это уже не первый громкий скандал за последние месяцы, в котором замешан губернатор. Ранее федеральные власти США и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших от последствий заражения новым коронавирусом в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.