Власти Китая с 1 марта закрывают на реставрацию дом-музей Мао Цзэдуна

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Китайские власти с 1 марта закрывают на реставрацию дом-музей основателя КНР Мао Цзэдуна (1893-1976) в городе Шаошань на родине первого председателя народной республики. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его сведениям, мемориал возобновит работу примерно через два месяца, не позднее Международного дня трудящихся, отмечаемого 1 мая.

Дом-музей Мао Цзэдуна был открыт для туристов еще при его жизни, в 1964 году. Площадь объекта превышает 32,9 тыс. кв. м. В хранилищах этого мемориального комплекса насчитывается примерно 63 тыс. экспонатов. Он построен в стиле, сочетающем специфику традиционной сельской архитектуры Центрального и Восточного Китая.

За последние более чем 50 лет этот объект посетили свыше 100 млн человек, в том числе более 150 представителей высшего партийного и государственного руководства КНР, порядка 50 иностранных лидеров.