Кабмин направит 5,9 млрд рублей на реконструкцию РНЦХ им. Петровского в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым на завершающий этап реконструкции Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени Петровского в Москве будет направлено более 5,9 млрд рублей. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба кабмина.

"Заключительный этап реконструкции продлится до 2023 года. За это время планируется закончить ремонт в корпусе "В" - обновить устаревший проект, завершить строительные работы, смонтировать инженерные системы, закупить новое оборудование. Параллельно с этим будет идти реконструкция корпуса "Д". После завершения ремонта здесь будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе в области микро- и нейрохирургии", - говорится в сообщении.

Реконструкция здания РНЦХ началась в 2012 году, однако через четыре года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования и необходимости доработки проекта.

РНЦХ имени академика Б. В. Петровского является крупнейшим отечественным многопрофильным хирургическим учреждением, в котором осуществляются приоритетные научные исследования, разработки и внедрение новых отечественных и зарубежных медицинских технологий, в частности, в следующих областях: хирургия аорты, хирургическое лечение различных патологий сердца и сосудов, хирургия пищевода и желудка, трансплантация печени, почек.