Бабиш потребовал штрафовать нарушителей мер против коронавируса в Чехии

ПРАГА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш потребовал от полиции быть бескомпромиссной с нарушителями действующих в республике из-за коронавируса социальных ограничений, не ограничиваться мерами внушения и накладывать на них штрафы. Об этом политик заявил в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima .

"Раньше я просил [жителей Чехии] неукоснительно соблюдать меры [санитарно-эпидемиологической безопасности], а теперь я это требую, - подчеркнул Бабиш. - Полиция должна действовать [решительно против нарушителей]. Требую этого. Кто не соблюдает [установленные социальные] ограничения, должен быть оштрафован".

Полиция, на которую возложен контроль за соблюдением ограничений, должна, по словам премьера, особенно тщательно проверять рестораны и кафе, которым разрешено продавать еду и напитки исключительно навынос через специально оборудованные окна выдачи.

В Чехии максимальная сумма штрафа для физических лиц определена законом в 30 тыс. крон (около €1 200). Штрафы для юридических лиц могут превысить 2 млн крон (около €80 тыс.).

Правительство Чехии из-за ухудшающейся в стране эпидемической ситуации с 1 марта на три недели ограничило передвижение жителей республики границами районов проживания. С этого дня в общественных местах в обязательном порядке необходимо будет носить респираторы с максимальной степенью защиты от коронавируса. Предохранять органы дыхания от инфекции станет обязательным на рабочих местах в организациях и предприятиях при нахождении в производственном помещении свыше одного рабочего или служащего. Власти обязали работодателей обеспечить сотрудников средствами защиты от коронавируса.