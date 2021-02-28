Пенсионер из Подмосковья победил в конкурсе наставников "Опыт. Эстафета. Будущее"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Пенсионер из Московской области Павел Корчагин одержал победу в финале II всероссийского конкурса на лучшего ветерана-наставника "Опыт. Эстафета. Будущее", проходившего на Урале в рамках всероссийского форума "Эстафета поколений", сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"Победу одержал Павел Корчагин, руководитель Раменского регионального отделения всероссийской общественной организации "Боевое братство", офицер, долгие годы работает в Раменском с детьми-кадетами", - рассказали там.

В пресс-службе добавили, что кандидаты прошли большой конкурсный отбор, включающий заочный и очный этап. На заочном этапе они представляли опыт своей работы с помощью презентации, а также публикации о своей деятельности в СМИ, писали эссе. В рамках очного этапа участники прошли тестирование на знание законодательства в области патриотического воспитания и работы с молодежью, сделали самопрезентацию и провели мастер-класс общения с молодежью. "Что интересно, между ветеранами, которые заняли с первого по третье места, разница получилась всего один балл, а третье место занял самый старший участник конкурса из Кемеровской области, ему 94 года", - отметили там.

В конкурсе принимали участие члены организаций, представляющих интересы старшего поколения (ветераны), ведущие наставническую работу с детьми и молодежью. Всего на участие было подано 115 заявок.

Всероссийский конкурс на лучшего ветерана - наставника "Опыт. Эстафета. Будущее", посвященный 75-летию Великой Победы, проводится в целях привлечения внимания ветеранского сообщества к возрождению системы наставничества, выявления лучших практик наставничества в Российской Федерации и активных ветеранов-наставников среди организаций, представляющих интересы старшего поколения.