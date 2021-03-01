В Крыму c 1 марта разрешат выставки, корпоративы и свадьбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Действие ограничений на проведение выставок, корпоративов и свадеб, введенных властями Крыма из-за распространения нового коронавируса, прекращено с 1 марта.

При этом, согласно указу главы региона, в Крыму продолжает действовать запрет на проведение массовых гуляний, а также ограничено до 50% количество посадочных мест в кинотеатрах и кафе. Сохраняется масочный режим в общественном транспорте и местах скопления людей.

С начала пандемии в Крыму выявили около 36 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Первая партия из 500 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. 18 января власти республики объявили о начале массовой вакцинации. В октябре и декабре фиксировался рост заболеваемости. В январе и феврале наблюдается снижение темпов распространения инфекции.