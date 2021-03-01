В Казахстане в апреле планируют начать прививки местной вакциной от коронавируса

НУР-СУЛТАН, 1 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Казахстана планирует в апреле этого года начать прививки местной вакциной от коронавируса QazCOVID-in, которая сейчас проходит третью стадию клинических испытаний. Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на коллегии ведомства в понедельник.

"Запланировано в апреле применение вакцины отечественного производства QazCOVID-in, разрабатываемой Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности министерства образования и науки. Наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин - это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцинами, и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в республике. Таким образом, в 2021 году мы планируем привить более 6 млн человек", - рассказал Цой.

На слайдах, сопровождавших выступление министра, указано, что в апреле вакциной QazCOVID-in намерены привить 25 тыс. человек, а к июлю этого года увеличить число вакцинированных ей до 425 тыс. человек в месяц.

28 января премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил обеспечить выпуск в республике опытной партии вакцины QazCOVID-in на базе НИИ проблем биологической безопасности и опытно-промышленной партии - на производственной площадке ТОО "НПП "Антиген". Вакцину QazCOVID-in включили в реестр Всемирной организации здравоохранения.

Вакцинация в стране

Пресс-служба управления общественного здравоохранения Нур-Султана сообщила, что вакцинация от коронавирусной инфекции учителей, воспитателей и полицейских начинается в столице Казахстана.

"С 1 марта в Нур-Султане вакцину против коронавируса получат педагоги, воспитатели детских садов, сотрудники правоохранительных органов. В списке вакцинируемых этой группы более 15 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для вакцинации указанных категорий граждан в столице организованы прививочные пункты в 36 организациях первичной медико-санитарной помощи. "Прививки учителя и педагоги будут делать в организациях первичной медико-санитарной помощи по месту прикрепления к образовательному учреждению. Списки вакцинируемых сформированы и уже поданы для вакцинации в поликлиники", - пояснили в управлении.

1 февраля в Казахстане приступили к вакцинации отдельных групп населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. 23 февраля началась отгрузка в регионы страны препарата "Спутник V", произведенного на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.