В центре Мурманска 6 марта развернется ярмарка "На Севере - весна!"

МУРМАНСК, 1 марта. /ТАСС/. Центр Мурманска с 6 по 14 марта превратится в ярмарку с арт-базаром, представлениями кукольного театра и угощениями. О ней сообщил в понедельник губернатор Мурманской области Андрей Чибис, призвав глав муниципалитетов организовать подобные развлечения в связи с отступлением пандемии.

"Начинается весенняя пора, с 6 по 14 марта на ул. Воровского открывается ярмарка "На Севере - весна!". Будет арт-базар, тематические интерактивные площадки, возможность купить сувениры, вкусную еду. Мурманский театр кукол подготовил специальную развлекательную программу. А муниципалитеты прошу активизировать работу в связи с отступлением пандемии. Рекомендую разворачивать подобные мероприятия и в других населенных пунктах нашей области, чтобы люди, которые в пандемию соскучились по таким событиям и по личному общению, могли в выходные со своими семьями интересно проводить время", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По данным министерства информационной политики региона, в течение девяти дней на улице Воровского будут работать арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозоны. В ярмарочных домиках можно будет приобрести товары местных производителей, горячие напитки, сувенирную продукцию. В домике для поздравлений каждый сможет распечатать фотографии и отправить поздравительные открытки. С 6 по 8, а также 13 и 14 марта в блинном домике будет организована бесплатная раздача блинов и чая всем желающим.

Как отметил на оперативном совещании министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, в связи со снижением количества заболевших в области продолжают сворачивать койки для пациентов с коронавирусом. В область поступило более 31 тыс. доз вакцины, привито более 21 тыс. человек. Глава региона анонсировал заседание регионального оперштаба 2 марта, на котором будет снят ряд ограничений по коронавирусу.

Ранее, с 24 февраля в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в области разрешили круглосуточно работать баням, соляриям, саунам, посещаемость бассейнов увеличена с 50% до 75%. Возобновили работу детские игровые центры и аквапарки. Смягчены условия работы предприятий общепита - им разрешили проводить мероприятия с участием до 25 человек. При этом сохранен масочный режим и требования по дезинфекции помещений. Режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше продлен до 4 марта.