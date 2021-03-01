В России выявили 11 571 заразившегося коронавирусом за сутки

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 11 571. Общее количество инфицированных достигло 4 257 650, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,27%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%) и Магаданской области (0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 943 случая заражения в Санкт-Петербурге, 629 - в Московской области, 386 - в Нижегородской области, 293 - в Воронежской области, 286 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 348 121 человек.

Выздоровевшие и умершие

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 11 277. Всего уже вылечились 3 823 074 человека. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 320 пациентов в Санкт-Петербурге, 433 - в Московской области, 423 - в Нижегородской области, 305 - в Ростовской области, 298 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 333 против 379 днем ранее, что стало минимальным приростом с 16 ноября прошлого года.

В общей сложности, по данным штаба, с начала пандемии в стране умерли 86 455 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,03%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 35 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 24 - в Московской области, по 15 - в Краснодарском крае и Ульяновской области, 14 - в Красноярском крае.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 2 097, впервые с 12 февраля этот показатель превысил 2 тыс. Всего в столице с начала пандемии выявили 980 573 инфицированных, сообщили в штабе.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,21%. Днем ранее выявили 1 737 заразившихся.

За сутки от инфекции умерли 42 пациента, всего в столице было зарегистрировано 15 097 летальных исходов.