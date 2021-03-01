СМИ: на Филиппинах пять человек доставили в больницу после вакцинации от коронавируса

БАНГКОК, 1 марта. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек были доставлены в отделение неотложной помощи одного из медицинских центров на Филиппинах после вакцинации от коронавируса. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN Philippines в Twitter .

По его данным, пять человек были доставлены в отделение неотложной помощи Мемориального медицинского центра ветеранов после вакцинации от коронавируса. У одного пациента появилась сыпь, которая, по мнению врачей, могла быть легкой аллергической реакцией. Остальные люди все еще находятся под наблюдением. Других подробностей телеканал не приводит.

1 марта на Филиппинах началась вакцинация китайским препаратом против коронавируса производства компании Sinovac. Первая партия препарата CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены накануне в республику, предназначена для 50 тыс. военных и 250 тыс. медицинских работников.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени число заразившихся в стране превысило 578,3 тыс., вылечились 534,3 тыс. пациентов, умерли более 12,3 тыс. человек. Власти страны уже одобрили экстренное использование трех вакцин: совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведского консорциума AstraZeneca и китайской фирмы Sinovac.