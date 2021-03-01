В Поволжье ожидается чередование оттепелей и заморозков

ТАСС, 1 марта. Перепады температур - из минуса в плюс и обратно - ожидаются на этой неделе в регионах Приволжского федерального округа (ПФО), при этом первый день весны начался с легкого мороза. Так, в Пензе, Кирове и Нижнем Новгороде сегодня от минус четырех до минус восьми градусов, а уже завтра днем - плюс один-два градуса и снег с дождем, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Погода будет изменчивой. Сегодня еще антициклон везде, поэтому немножко морозная погода, без существенных осадков, даже солнце иногда. А уже завтра, начиная с Нижнего Новгорода, Казани, Среднего Поволжья - Саранск, Ульяновск, Самара и до Уфы, температура повысится. В Оренбургской области, Самарской, Саратовской областях - до положительных значений, на остальной территории [ПФО] близко к норме и даже немного выше нормы, но продержится это недолго, уже к четвергу снова температура понизится, а потом снова повысится", - сказал он.

Синенков отметил, что перепады температур в течение недели будут большие - в пределах 15 градусов, а к 8 марта ожидается похолодание до минус 15-20 градусов. "Практически вся эта неделя, то тепло, то холодно, то солнечно, то снегопады, такая борьба между зимой и весной. Это связано с тем, что, когда холодно, то бывает поток такой северный, и вот он закачивает холодный воздух из Арктики, и поэтому погода стоит длительное время холодная и морозная. А когда западно-восточный перенос, то это воздух поступает из Атлантики, он теплый, а здесь такой, что это поступление волнами чередуется, то с севера, то с запада - и вот такого устойчивого потепления и похолодания нет", - пояснил Синенков.

Малоснежное и холодное начало весны наблюдают жители Пермского края, где ночью столбик термометра опускался до минус 25 градусов, а днем поднимется до 14-9 градусов со знаком "минус". По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже во вторник в регион придут снегопады и потеплеет до минус шести - минус одного градуса. В Оренбуржье, где уже было потепление, а затем снова похолодало, по прогнозу Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, тепло вернется в среду, а вместе с ним и мокрый снег. К снегопадам готовятся в Удмуртии, здесь все дорожные службы уже перешли на усиленный режим работы, на дорогах республики работают порядка 400 единиц техники. В Башкирии в ближайшие дни ждут осадки различной интенсивности, возможны метели, температура воздуха будет постепенно повышаться.

Последствия снегопадов

В Самаре, где уже прошли продолжительные снегопады, с их последствиями борются более 200 единиц техники и 335 человек, при этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал ситуацию с уборкой снега "удручающей" и отметил ненадлежащее качество содержания дворов, общественных пространств и дорог. Ранее выпавший снег доставляет неудобства и жителям Саратовской области, где ночью температура воздуха опускается до минус 23 градусов, а днем значительно теплеет, вода застывает, образуя гололед. Интенсивность осадков в Чебоксарах, по данным городской администрации, в выходные составляла местами 2-3 мм в час, сугробы буквально за несколько часов выросли на 10-15 см. Из-за метели вводили ограничения для движения автобусов и грузовиков на нескольких федеральных трассах, на данный момент они сняты. Дорожные службы Чувашии работают в круглосуточном режиме, расчищая снег на трассах. Подобная ситуация и в Ульяновске, здесь также активно вывозят снег, очищают тротуары, остановки, пешеходные переходы, подъездные пути к школам и детским садам.